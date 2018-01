Chiude Umbria jazz winter "di successo"

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 1 GEN - Si chiude a Orvieto la 25/a edizione di Umbria Jazz Winter caratterizzata da un grande successo in termini di qualità della musica, presenze e incassi.

Con il festival che già pensa ai prossimi appuntamenti, a Terni per Uj Spring, dal 27 aprile al 1 maggio, l'edizione estiva a Perugia dal 13 al 22 luglio che festeggia il 45/o anniversario, e UJ Winter#26, a Orvieto dal 28 dicembre al 1 gennaio 2019.

In questa edizione di Umbria jazz winter sono stati oltre 12.000 gli ingressi a pagamento con un incasso di circa 270 mila euro per cento eventi, con 25 band e 150 musicisti. Esauriti quasi tutti i concerti del teatro Mancinelli e i jazz lunch e dinner, inclusi i veglioni di Capodanno. La massima capienza è stata raggiunta in moltissime occasioni anche per i concerti al Palazzo del Popolo e al Museo Greco.