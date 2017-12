25/o Umbria Jazz Winter, è subito sold out

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - E' iniziata nel migliore dei modi la 25/a edizione di Umbria Jazz Winter con il sold out del concerto inaugurale del Teatro Mancinelli del duo Paoli-Rea e di Jazzmeia Horn. Il successo della manifestazione orvietana viene confermato anche dal tutto esaurito in prevendita per i concerti serali al Teatro Mancinelli del 29 e 30 dicembre, per l'omaggio a Joni Mitchell di Maria Pia De Vito, per i concerti di Marc Ribot e Giovanni Guidi al Museo Greco del 30 e 31 e di Fabrizio Bosso del 31.

Il programma dei prossimi giorni si caratterizza per l'elevata qualità artistica e l'originalità delle sue proposte, in particolare è il caso di "In my mind - Monk at Town Hall", tributo di Jason Moran al centesimo anniversario della nascita dì Thelonious Monk: non solo la rilettura del celebre concerto della Town Hall, New York, del 1959, con un organico più ampio di quelli che Monk era solito usare, ma uno spettacolo multimediale in cui la musica si fonde con le immagini e le parole di Monk.