Kate Moss torna a posare per Metrocity

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - L'iconica Kate Moss torna per la quarta volta ad essere la protagonista della nuova campagna del marchio di abbigliamento e lifestyle Metrocity. Dall'azienda fanno sapere in una nota di aver scelto di nuovo la top model britannica "per i suoi valori, per il suo spirito e il gusto della sfida, rimasti immutati negli anni e perfettamente in linea con l'identità del marchio". La nuova campagna, realizzata a Londra, è stata scattata dal talentuoso fotografo Miguel Reveriego, ispirata e sviluppata sul concetto #Iconic. Il video della campagna è stato lanciato sul sito del marchio, sui canali social e Youtube.

Nelle immagini Kate Moss indossa un look total black con giacca di pelle nera e borsa cross body. Questo look mette in risalto l'aspetto sensuale di Kate Moss e il suo charm da leggenda del mondo della passerella con 300 copertine all'attivo.