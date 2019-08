Morta Isabel Toledo, stilista di Michelle Obama

È morta Isabel Toledo, la stilista cubano-americana che ha creò il tubino color citronella dell'ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama e il soprabito color mat per l'insediamento del marito alla Presidenza americana. Aveva 59 anni. Toledo è morta di cancro al seno, ha detto il suo studio in un'e-mail. Sebbene abbia presentato la sua prima collezione nel 1985, lo stile della Toledo aveva attirato l'attenzione di Michelle Obama che aveva scelto d'indossare alcuni dei suoi capi alla cerimonia d'insediamento e la seguiva da sempre. Toledo arrivò da Cuba a New York da adolescente. Aveva frequentato un college di moda senza conseguire il diploma. Incontrò il marito, l'illustratore di moda e pittore Ruben Toledo, al liceo. È stata una designer indipendente ma è stata per breve tempo direttrice creativa di Anne Klein dal 2006 al 2007. Demi Moore, Debi Mazar e Debra Messing sono alcune celebrità che hanno indossato le creazioni della Toledo.