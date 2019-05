Abissi marini da Alberta Ferretti Cruise

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Visioni del mondo sottomarino nella nuova collezione Alberta Ferretti Cruise che ha sfilato il 19 maggio a conclusione della Montecarlo Fashion Week (MCFW), evento ufficiale della moda del Principato di Monaco alla settima edizione, che presenta collezioni resort, cruise e capsule per la primavera/estate 2020, organizzato dalla Chambre Monégasque de la Mode (CMM) con l'alto patrocinio della principessa Charlene di Monaco.

La collezione Ferretti esplora un'eleganza capace di mettere in comunicazione diversi linguaggi del vestire. "Mi sono lasciata guidare da un senso di unicità che vuol dire ricerca d'identità. Mi piace pensare a una donna che unisce dinamicità, riflessione e una calcolata eccentricità. Che può stare fuori dal centro per andare oltre le regole e inventarne altre più adeguate alle sue attività, alle sue responsabilità, ai suoi modi di essere e d'esprimersi" dice Alberta Ferretti.