Cremata la salma di Karl Lagerfeld

(ANSA) - PARIGI, 22 FEB - Ultimo addio a Karl Lagerfeld. Conformemente alla sua volontà, la star planetaria della moda, scomparso martedì scorso all'età di 85 anni, è stata cremata oggi a Nanterre, vicino Parigi, secondo quanto riferisce il sito internet del settimanale Closer. Alla cremazione dello stilista tedesco, erano presenti il suo braccio destro, Virginie Viard, che prenderà il suo posto alla direzione artistica di Chanel, il n.1 del colosso mondiale del lusso, Bernard Arnault, e la principessa Carolina di Monaco. Con piglio ironico, il cosiddetto 'Kaiser' della moda aveva fatto sapere che preferiva "morire" piuttosto piuttosto che venire sepolto. Come auspicato, parte delle sue ceneri riposeranno al fianco di quelle di Jacques de Bascher, suo grande amore fino alla morte per Aids nel 1989. L'altra parte sarà consegnata in un'apposita urna alla famiglia Bascher.