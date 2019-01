Altaroma, glamour nomade da MRZ

(ANSA) Roma, 28 GEN - Glamour nomade, la strada, atelier a cielo aperto per trovare uno stile personale da Simona Marziali, vincitrice della passata edizione del concorso Who's on next? e titolare del marchio MRZ che ieri, 27 gennaio, ha presentato la sua collezione pre fall winter 2019 con Altaroma nel Pratibus District in chiusura della manifestazione.

L'obiettivo della giovane designer è quello di creare un guardaroba composto e ricomposto creativamente attraverso l'accostamento di capi classici, trasformati in forme nuove.

Lo sportswear viene dunque mischiato con gli elementi tipici del tailoring, creando accostamenti formali ma chic e abbinamenti cromatici inediti. La silhouette punta sulla morbidezza, su proporzioni over, per bomber voluminosi, gonne sovrapposte e pantaloni decisamente larghi e a vita alta. La collezione è frutto di un lavoro di ricerca e di studi dei dettagli. Lo stile nomade viene ripensato nell'ottica del lusso con il maglione di cachemire che riporta le scritte dei cartoni da imballaggio.