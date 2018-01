Molestie nella moda, accuse a Weber e Testino

Terremoto nel mondo della moda: i fotografi Mario Testino e Bruce Weber uno stati accusati da decine di modelli maschi di molestie sessuali. I due fotografi hanno smentito categoricamente: "Sono sotto choc e rattristato da cause vergognose che nego assolutamente", ha detto Weber attraverso un avvocato, mentre uno studio legale che rappresenta il peruviano Testino ha messo in dubbio la credibilita' degli accusatori.

Il New York Times oggi ha pubblicato le accuse. Sia Weber che Testino hanno per anni collaborato con "Vogue". "Alla luce delle accuse, non commissioneremo loro alcun lavoro nel prevedibile futuro", hanno detto la direttrice della rivista Anna Wintour e l'amministratore delegato del gruppo Conde Nast Bob Sauerberg a cui Vogue fa capo.