Arriva primo libro di Dan Brown per bambini con sue musiche

Arriverà in libreria il 1 settembre in contemporanea mondiale iI primo libro illustrato per bambini di Dan Brown. Si chiama 'La sinfonia degli animali' (Wild Symphony) e in Italia uscirà da Rizzoli che annuncia la pubblicazione.

Il libro sarà accompagnato anche dalla prima opera musicale dell'autore del bestseller Il Codice da Vinci. Composta appositamente per l'occasione è un album di musica classica che eleva la lettura a esperienza multisensoriale e si rivolge sia ai bambini che agli adulti. I disegni sono dell'illustratrice ungherese Susan Batori.

"Adoro raccontare storie, e nei miei romanzi tento sempre di intrecciare temi diversi. Con La Sinfonia degli animali ero elettrizzato all'idea di lavorare su questo aspetto e creare un'esperienza multisensoriale, utilizzando tre linguaggi contemporaneamente: arte visiva, musica e parole. Nello stesso modo in cui un'Opera cattura il suo pubblico con belle scenografie, musica drammatica e canto lirico, così La Sinfonia degli animali aspira a essere una festa per gli occhi, le orecchie e la mente" spiega Dan Brown.

Ad oggi sono 27 i paesi ad aver acquisito i diritti di pubblicazione dell'opera.

Ne La Sinfonia degli animali il vivace Maestro Mouse, armato della sua fida bacchetta, accompagna i piccoli lettori alla scoperta di altri amici animali, dal ghepardo al canguro, fino all'elefante e alla balenottera azzurra. Ognuna delle splendide illustrazioni è dedicata a un animale diverso e offre una pillola di saggezza per affrontare la vita, ispirando riflessioni su temi come la compassione, la pazienza, il rispetto, la fiducia, la mindfulness, il prendere la vita con calma e il vivere in comunità. Con le illustrazioni di Batori tutti potranno divertirsi a scoprire tra le pagine una serie di indizi e rompicapo.