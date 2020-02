I gatti del Louvre, scoprire l'arte in modo naturale

TAIYO MATSUMOTO, I GATTI DEL LOUVRE (J-POP Manga, pp.200, 20 euro). Occhi di gatti puri e meravigliati come quelli dei bambini, per scoprire con naturalezza e profondità la sublime bellezza dell'arte: affascina e diverte "I Gatti del Louvre", opera in due volumi di Taiyo Matsumoto, edita da J-POP Manga. Con il primo volume disponibile dal 12 febbraio (il secondo arriverà in libreria il 4 marzo), il mangaka Matsumoto presenta questa volta una storia ambientata a Parigi: al centro della vicenda una guida del museo Louvre che, ormai stanca di portare ad ammirare la Gioconda di Leonardo le solite orde di turisti poco interessati, scopre una colonia di gatti e altre strane creature che vive nell'edificio.

Grazie alla presenza di questi nuovi amici, la guida imparerà un nuovo modo, più magico, di fruire le opere d'arte e di muoversi all'interno dello spazio austero del museo parigino. Nato nel 1967 a Tokyo, formatosi in Francia, autore apprezzato di "Go Go Monster", "Sunny" e "Tekkon Kinkreet", Matsumoto anche in questo lavoro si conferma capace di mescolare vari ingredienti in un mix vincente: il fascino di una storia surreale si unisce infatti alle atmosfere senza tempo di uno dei musei più celebri e visitati al mondo, in un libro che propone al pubblico disegni semplici ma al tempo stesso molto realistici.