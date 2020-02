L'incanto delle Janas per un viaggio nel Barigadu

Un viaggio a Sorradile, nell'Oristanese, nell'incantato paese delle "minuscole fate" e nei paesaggi che esse abitano nella nostra fantasia. Si svela sfogliando le pagine di "Janas s'incantu" (Alfa Editrice), una moderna favola ispirata ai miti e alle leggende della Sardegna nello scenario delle Domus de Janas, i siti archeologici di cui la Sardegna è costellata.

Scritta da Sabrina Barlini e illustrata da Alessandra Murgia si può leggere, grazie al testo "bifronte", in italiano e sardo, nelle due varianti campidanese e logudorese. Il volume nasce in seno a Janas-Lab, finanziato dal Bando regionale Culture-Lab: progetto identitario finalizzato a valorizzare i beni culturali attraverso un connubio di arte e tecnologie di ultima generazione.

In primo piano la Necropoli di Prunittu, il Complesso nuragico e la mostra archeologica di Su Monte dove si può ammirare la celebre vasca con modello-simulacro di nuraghe. Di pagina in pagina, come attraverso una serie di fessure, grandi e piccoli lettori spiano la vita delle minuscole creature, tessitrici di vesti e arazzi preziosi. Il volume sarà presentato l'8 febbraio, alle 10, nella struttura turistica "Il Borgo sul Lago" in località Monte Simeone a Sorradile, splendido Borgo Autentico d'Italia sulle sponde del Lago Omodeo, nel Barigadu, con le sue case in trachite rosa e che, come sottolinea il sindaco Pietro Arca, "è una delle Green City".

Occasione per svelare i dettagli del progetto con itinerari "interattivi" e performance e spettacoli che "abiteranno" i luoghi trasformando le antiche tombe rupestri e il tempio a pozzo in scenografie per storie poetiche e fantastiche. Fin nel nome il progetto Janas-Lab si richiama alla storia e alla preistoria dell'Isola, in particolare al periodo nuragico e prenuragico e agli antichi culti dedicati alla Dea Madre. "Janas s'incantu" sarà disponibile anche in versione multimediale.

