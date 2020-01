Giulietta e Federico, una storia d'amore

FEDERICA IACOBELLI, GIULIETTA E FEDERICO (Camelozampa, pp.48, 15 euro. Illustrazioni di Puck Koper) C'erano una volta due innamorati, che sono rimasti insieme per tutta la vita, che hanno condiviso sogni e giochi, cambiando per sempre il mondo del cinema e l'immaginario collettivo italiano: è un omaggio, un viaggio poetico fatto di parole e colori, un volo tra fantasia e realtà il libro per ragazzi "Giulietta e Federico" (Camelozampa), picture book scritto da Federica Iacobelli e illustrato da Puck Koper e ispirato alla storia di Federico Fellini e Giulietta Masina.

Il libro prende spunto dal vero incontro avvenuto in radio nel 1943 tra il regista e la sua futura moglie, all'epoca poco più che ventenni, in occasione de Le avventure di Cico e Pallina, le storielle romantiche e stralunate di due fidanzatini di cui lui era autore e lei doppiatrice. Sono proprio i primi due personaggi felliniani, Cico e Pallina, ad accompagnare i giovani lettori nella conoscenza di Federico e Giulietta e della loro straordinaria storia d'amore e di lavoro, in un testo disseminato di citazioni e rimandi all'immaginario felliniano.

Realizzato in occasione dei 100 anni dalla nascita del regista, "Giulietta e Federico" - che si fregia del logo Fellini 100, in occasione delle Celebrazioni per il centenario di Federico Fellini - è un'edizione ad alta leggibilità, con il font EasyReading, carattere adatto anche ai lettori dislessici.