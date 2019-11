Elfi al quinto piano (la scheda)

FRANCESCA CAVALLO, ELFI AL QUINTO PIANO (FELTRINELLI, PAG. 128, EURO 14)

Dopo aver dato vita al fenomeno mondiale di Storie della buonanotte per bambine ribelli, di cui è co-autrice, Francesca Cavallo torna in libreria con Elfi al quinto piano, una fiaba natalizia che racconta i bambini di oggi, una “generazione disubbidiente” che lotta per difendere il futuro, che scende in piazza per far sentire la propria voce, che combatte i pregiudizi e non accetta le regole imposte dagli adulti senza chiedersi prima se sono giuste. La storia di Manuel, Camila, Shonda, delle loro due mamme Isabella e Dominique e degli elfi al quinto piano, illustrata da Verena Wugeditsch, arriverà in libreria il 21 novembre con Feltrinelli Editore.

SINOSSI

È quasi Natale quando Manuel, Camila e Shonda, insieme alle loro due mamme Isabella e Dominique, arrivano nella città di R. Prendono possesso della loro nuova casa in via dei Camini Spaziosi 10, dove i vicini sembrano accoglierli con la diffidenza che gli abitanti della città riservano a tutto ciò che gli è nuovo ed estraneo. In compenso la mattina successiva dieci simpatici elfi si presentano a sorpresa a casa loro. Sono stati incaricati da Babbo Natale in persona di trovare una base operativa del Natale per la città di R. e chiedono ai ragazzi di aiutarli a impacchettare i 230.119 regali per i bambini della città e consegnarli in tempo per il passaggio della slitta. Niente di più emozionante per i tre fratelli che si mettono subito al lavoro. Ma il trambusto creato da quella strana catena di montaggio attira l’attenzione della polizia e gli elfi sono costretti a far scattare il piano B: nascondono il quartier generale del Natale, compresi i tre fratelli, così bene che anche le loro mamme non hanno idea di dove siano finiti. Il tempo stringe e il Natale non può aspettare... Ci vorrà l’intervento di una ragazzina intraprendente e con il talento per le invenzioni, un agguerrito gruppetto di scout e un desiderio sussurrato all’orecchio di Babbo Natale per portare a termine la missione e, soprattutto, per far cadere le convinzioni degli adulti e poter vivere un vero Natale nella città di R.



L’AUTRICE

Francesca Cavallo è la co-autrice del bestseller mondiale Storie della buonanotte per bambine ribelli, quattro milioni di copie vendute nel mondo e libro d’oro in Italia nel 2017. Francesca ha lanciato tre delle campagne di crowdfunding di maggior successo nella storia dell’editoria affermandosi come una delle voci più innovative a livello mondiale. I suoi libri sono tradotti in cinquanta lingue. Elfi al quinto piano (Feltrinelli, 2019) è il suo esordio nella narrativa per ragazzi.