Nasce Lindau Junior, per bimbi felici e consapevoli

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Animali sorridenti e cortesi, amici immaginari e luoghi conosciuti, accanto a tante bellissime illustrazioni e a qualche domanda a cui provare a dare una risposta: è un mondo colorato e divertente ma anche ricchissimo di emozioni e spunti di riflessione quello che il nuovo marchio di albi cartonati Lindau Junior ha in serbo per i piccoli lettori. I primi due titoli arriveranno in libreria il 7 novembre: "Grande Orso abbraccia tutti", primo albo di una fortunata serie canadese ideata da Nicholas Oldland, e "Una piccola, grande storia di amicizia" di Réca Kiraly, che inaugura una serie di libri caratterizzati dal finale leggermente aperto e dunque modificabile da ogni bambino. Due le strenne pensate per le festività natalizie (con uscita il 21 novembre): si tratta di "Un Natale selvaggio", che vede il ritorno di Orso, con i suoi amici Alce e Castoro, alle prese con un'avventura tra crepacci e scalate, e di "Qui da noi non c'è posto", di Andrée Poulin ed Enzo Lord Mariano, il racconto pieno di speranza di due fratelli che insieme a tanti altri bambini fuggono su un gommone dal proprio Paese devastato dalla guerra. (ANSA).