Ritratti di poesia, XIV edizione rassegna al via

Tornerà il 21 febbraio a Roma "Ritratti di Poesia", rassegna internazionale sulla poesia, giunta alla XIV edizione, per la prima volta all'Auditorium Conciliazione. Promossa e organizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, la manifestazione, ideata nel 2006 dal professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione che realizza l'evento, chiuderà con un grande concerto dedicato a Lucio Battisti a ingresso libero, dal titolo Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti con la partecipazione di Mogol e del cantante Gianmarco Carroccia, accompagnati da un'orchestra dal vivo di 16 elementi. Nella rassegna si alterneranno per tutto il giorno incontri e interviste. Ospiti dello spazio dedicato alla poesia italiana, dal titolo Di penna in penna, che quest'anno prevede uno spazio dedicato alle Opere prime saranno i poeti Fernando Acitelli, Annelisa Alleva, Luca Benassi, Antonio Bux, Andrea De Alberti, Anna Elisa De Gregorio, Chiara De Luca, Giuseppe Grattacaso, Giovanni Ibello, Renato Minore, Marisa Papa Ruggiero, Alberto Pellegatta, Giusi Quarenghi, Stefano Simoncelli, Damiano Sinfonico, Francesco Maria Terzago, Giovanna Cristina Vivinetto, Gianni Zampi. Lo spazio Poesia sconfinata, dedicato alla poesia straniera, avrà come ospiti Jenny Mitchell (Gb), Germain Droogenbroodt (Belgio), Philip Morre (Gb), João Luís Barreto Guimarães (Portogallo), Samiya Bashir (Usa), Nicole Sealey (Usa), Eva Strom (Svezia) e il Premio Pulitzer per la Poesia 2008 Philip Schultz, ex dislessico, che ha scritto un libro di ricordi sul suo disturbo neurologico. Per il progetto Caro poeta, dedicato ai licei romani protagonisti Franco Buffoni, Maria Grazia Calandrone, Terry Olivi, Elio Pecora e Lidia Riviello. In programma anche gli incontri con la nuova collana di poesia (CapoVersi) della casa editrice Bompiani e con la rivista web NiedernGasse, nonché la consegna del premio nazionale e del premio europeo di Ritratti di Poesia.280, per riconoscere la capacità di comporre versi con Twitter. Il Premio Fondazione Terzo Pilastro - Ritratti di Poesia, sarà consegnato dal professor Emanuele a Paolo Valesio. Per il contesto internazionale, la Fondazione premia quest'anno la poetessa romena Ana Blandiana, per la sua lotta per l'affermazione dei diritti civili in Romania.