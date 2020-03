Maurizio De Giovanni, 'librerie non restino chiuse'

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - E' "una cosa fuori dal mondo" la chiusura delle librerie per Maurizio De Giovanni, l'autore delle serie bestseller del commissario Ricciardi, de I Bastardi di Pizzofalcone e di Sara, la donna invisibile di cui è in arrivo il terzo capitolo. "Le librerie vanno tenute aperte e se rimangono chiuse non dovrebbe uscire nessuna novità editoriale.

Tutti dobbiamo abituarci a fare un passo indietro in questo momento, ma non capisco perchè le librerie siano chiuse e le tabaccherie e i negozi di elettronica restino aperti. il mercato editoriale è già così instabile e in difficoltà che ogni evento imprevisto causa un ulteriore fase recessiva" spiega all'ANSA De Giovanni che, nei giorni della pandemia, ha chiesto alla Rizzoli di far slittare il lancio, previsto il 31 marzo, di 'Una lettera per Sara'.

"Sto fermando questa uscita che Nero Rizzoli, una collana bellissima, rinvierà. Sono un autore fortunato che vende molto online, ma non voglio che esca un mio romanzo con le librerie chiuse. Sarebbe sconfitto in partenza, diminuito, non avrebbe la sua reale dimensione. Il libro per me rimane un evento fisico, non mi piace esca sulla homepage di un sito" spiega lo scrittore napoletano.

Nei giorni dell'emergenza Coronavirus "i libri aiuterebbero a non perdere tempo davanti alla televisione dove si contano i morti. E invece guardiamo la tv e usiamo i social alla ricerca compulsiva di informazioni" dice.

Il Salone del Libro di Torino? "Nella migliore delle ipotesi penso sia rinviato. Con l'estate e l'arrivo del caldo certo non si può fare. Sarebbe opportuno spostarlo in autunno". (ANSA).