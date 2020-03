Strega: Elisabetta Sgarbi, Il colibri é oltre 100 mila copie

"C'erano molti libri e la scelta della dozzina deve essere stata difficile. Mi spiace molto per il romanzo di Viola di Grado, 'Fuoco al cielo', e per la graphic novel di Oblomov, 'Uccidendo il secondo cane.' Come anche per Il romanzo di Chiara Valerio, certamente un romanzo di grande valore". Lo dice Elisabetta Sgarbi, direttore generale de La nave di Teseo della dozzina di libri in corsa al Premio Strega 2020, tra cui figura il superfavorito 'Il colibrì' di Sandro Veronesi , pubblicato dalla sua casa editrice.

"Sosterremo ovviamente con tutte le forze, come casa editrice, Il colibrì di Sandro Veronesi, che ha superato le 100.000 copie, miglior libro dell'anno per la Lettura, certamente uno dei libri più importanti di questa stagione editoriale. Sono contenta di rivedere in corsa per il Premio Strega Valeria Parrella, con uno dei suoi romanzi migliori" spiega la Sgarbi. (ANSA).