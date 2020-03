Strega: 54 opere candidate, sarà sfida a tre

Sono 54 i libri presentati dagli Amici della Domenica al Premio Strega 2020, tre in meno del 2019 quando è stato raggiunto il record assoluto con 57 titoli.

Spicca il ritorno di Feltrinelli, dopo 5 anni di assenza, che porta in gara 'Ragazzo italiano', il primo romanzo di Gian Arturo Ferrari, per molti anni potente e temuto editore che con la Mondadori ha vinto tanti premi e ora è in corsa, presentato da Margaret Mazzantini, come scrittore. Una discesa in campo che scombina notevolmente le carte e darà parecchio filo da torcere al superfavorito alla vigilia Sandro Veronesi tornato allo Strega con 'Il Colibrì' (La nave di Teseo), presentato dall'Accademia degli Scrausi, dopo la vittoria nel 2009 con 'Caos calmo'. Ma la sfida non si prefigura a due perchè anche Einaudi ha un asso nella manica, Gianrico Carofiglio con 'La misura del tempo', proposto da Sabino Cassese.

La strada verso la cinquina, che sarà votata il 9 giugno, è ancora lunga, eppure è già chiaro che in pole position c'è un inattaccabile trio. Restano liberi due posti che potrebbero essere occupati da Ilaria Bernardini con 'Il ritratto' (Mondadori), proposto da Paolo Sorrentino o da Valeria Parrella con 'Almarina' (Einaudi), proposto da Nicola Lagioia che porterebbe così a due i titoli della casa editrice dello Struzzo in corsa. Ma, bisogna vedere chi entrerà nella dozzina che sarà scelta fra i 54 titoli dal Comitato direttivo, con la riserva di poter fare anche altre proposte, e annunciata il 15 marzo alle 12.30 a Libri Come, la festa del libro e della lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nella lunga lista colpisce la presenza di 'Miss Rosselli' (Neri Pozza), il memoir di Renzo Paris dedicato ad Amelia Rosselli, la grande poetessa della quale il 28 marzo ricorrono i 90 anni dalla nascita, proposto da Nadia Terranova.

La possibilità, dal 2018, di essere presentati da un solo Amico della Domenica, non più da due come in passato, ha portato anche ad una crescita del numero di libri che appartengono a una stessa casa editrice. Al top è Einaudi con 4 titoli : oltre a Carofiglio e Parrella, ci sono Daniele Vicari con 'Emanuele nella battaglia' e Chiara Valerio con 'Il cuore non si vede' .

Seguono, a pari merito, con tre titoli Mondadori, Marsilio e Neri Pozza. Oltre alla Bernardini, Mondadori ha in lista Daniele Mencarelli con Tutto chiede salvezza e Angelo Ferracuti con 'La metà del cielo'. Tra i tre di Marsilio Antonio Gnoli e Francesco Merlo con Grand Hotel Scalfari. Due i titoli di Bompiani: Silvia Ballestra con 'La nuova stagione' e Marta Barone con 'Città sommersa' ; due quelli di Fazi: Claudio Lagomarsini, con 'Ai sopravvissuti spareremo ancora' e Giovanni Ricciardi con 'La vendetta di Oreste': La nave di Teseo oltre a Veronesi ha Viola Di Grado con 'Fuoco al cielo'. Rizzoli punta tutto su 'Nessuna notte è infinita',il toccante ritratto familiare e di un'epoca di Francesca Pansa proposto da Aurelio Picca e Piemme su Laura Imai Messina con 'Quel che affidiamo al vento', all'uscita schizzato subito in classifica. Due i graphic novel: torna Gipi con 'Momenti straordinari con applausi finti' (Coconino Press), proposto da Francesco Piccolo e Valerio Gaglione e Fabio Izzo fon Uccidendo il secondo cane (Oblomov). Sem schiera Gian Mario Villalta con L'apprendista e HarperCollins Italia Enrico Vanzina con 'Mio fratello Carlo'.

Numerose le proposte di piccoli e medi editori che vedono il debutto di NN Editore con Giovanissimi di Alessio Forgione. Tra gli altri TerraRossa, Nutrimenti, Compagnia Editoriale Aliberti, Felix Krull, Arkadia, Elliot e Effequ. Assente Guanda dopo la vittoria nel 2018 con Helena Janeczek.

I libri candidati alla cinquina saranno letti e votati da una giuria composta dai 400 Amici della domenica, ai quali si aggiungono 200 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 20 Istituti italiani di cultura all'estero, 40 lettori forti selezionati da 20 librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, 20 voti collettivi espressi da scuole, università e 15 circoli di lettura presso le Biblioteche di Roma, per un totale di 660 aventi diritto.

Il vincitore il 2 luglio 2020 a Villa Giulia, a Roma. (ANSA).