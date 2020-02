Libri: torna il professor Salvi in 'Il Bagno di Apollo'

(ANSA) - MILANO, 29 FEB - ALBINA OLIVATI 'IL BAGNO DI APOLLO' (DRAW UP 126 PP, 12 EURO) Confortata da una buona accoglienza di critica e di pubblico con il suo primo giallo 'Termine Corsa', la giornalista e scrittrice Albina Olivati torna in un luogo di un delitto o meglio vi fa tornare il professor Ersilio Salvi docente di matematica ma con una inspiegabile ma logica competenza criminologica. Anche se da Sondrio - gli anni sono i Sessanta-Settanta - l'insegnante è in trasferta a Bormio non ancora la famosa località turistica e sciistica di oggi della Valtellina.

In 'Il Bagno di Apollo' (126 pp, 12 euro), anch'esso edito nella Collana Elite della DrawUp (www.edizionidrawup.it), l' autrice dà sfogo alla sua fantasia: nelle acque delle terme viene trovato morto il ragioniere Battista Menaroli, vedovo, vita irreprensibile fra le gite organizzate dal parroco e le vacanze estive sulla Riviera romagnola. Con una intrigante scrittura, tipica della cronista, Albina Olivati costringe ad arrivare a un finale sorprendente.

Nel romanzo si nota l'impostazione logica-matematica di molti giornalisti alle prese con i delitti nella loro carriera, affiancata alla capacità di raccontare un ambiente fin nei minuti particolari così' che sembra di essere all'interno di una storia che ha molto della realtà. (ANSA).