Strega: Vicari e Longo tra nuove segnalazioni

Sale a trenta il numero dei titoli proposti dagli Amici della Domenica al Premio Strega 2020. Le segnalazioni si possono inviare fino al 3 marzo.

I nuovi cinque libri proposti sul sito del Premio www.premiostrega.it sono: Olimpio Talarico con 'Cosa rimane dei nostri amori' (Aliberti compagnia editoriale), proposto da Ferruccio de Bortoli; Lorenza Pieri con Il giardino dei mostri' (E/O), proposto da Martina Testa; Francesco Longo con 'Molto mossi gli altri mari' (Bollati Boringhieri), proposto da Marco Cassini; Leonardo G. Luccone con 'La casa mangia le parole' (Ponte alle Grazie), proposto da Silvio Perrella e Daniele Vicari, "Emanuele nella battaglia" (Einaudi), proposto da Michele Dalai.

L'annuncio della dozzina sarà il 15 marzo alla festa del libro e della lettura Libri Come, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. La prima votazione, in cui verrà scelta la cinquina, sarà il 10 giugno, quasi sicuramente al Tempio di Adriano, a Piazza di Pietra e non nella storica sede a Casa Bellonci che verrà ristrutturata per trasformarsi in Casa Museo. La cerimonia finale, con la scelta del vincitore dell'edizione 2020, si svolgerà il 2 luglio al Ninfeo di Villa Giulia.