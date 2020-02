Bolzano è la città che legge più romanzi rosa

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Bolzano, tra le città più fredde d'Italia, rivela un cuore caldo: è al vertice della classifica delle città italiane che leggono più romanzi rosa, seguita da Como e Trieste. Milano, regina della top 10 del 2019 cede così lo scettro e si attesta al quinto posto. Queste le sorprese emerse dalla lista delle 10 città più romantiche d'Italia elaborata da Amazon.it in base alla comparazione delle vendite pro capite su Amazon.it di romanzi rosa nell'ultimo anno, includendo sia gli eBook Kindle sia i libri cartacei, nelle città con più di 60.000 abitanti.

Il Triveneto resta protagonista, occupando anche il quarto posto con Vicenza. Mentre Verona, città dei Montecchi e Capuleti, la romantica per eccellenza, occupa la settima posizione; Trento si attesta all'ottavo posto e Padova si piazza al decimo.

A dominare sono i romanzi della giovane scrittrice statunitense Anna Todd che spopolano tra i cuori italiani occupando i primi 5 posti della classifica dei titoli più letti, venduti su Amazon.it nel 2019 in tutta Italia. Il più richiesto è 'Un cuore in mille pezzi' seguito da 'Come mondi lontani', 'Anime perdute' e, in quarta e quinta posizione 'After' e 'Amore infinito'. Sveva Casati Modignani riesce a strappare ad Anna Todd il sesto posto della classifica con 'Segreti e ipocrisie', ma l'autrice americana piazza anche Before. After forever nella top 10 al settimo posto. Chiudono la classifica La stanza delle farfalle di Lucinda Riley, I love shopping a Natale di Sophie Kinsella, e Le pagine della nostra vita di Nicholas Sparks.

Nella classifica degli enook rosa più venduti su Kindle Store nell'ultimo anno è Felicia Kingsley a conquistare la prima e la terza posizione con 'Due cuori in affitto' e 'Una Cenerentola a Manhattan' mentre Anna Zarlenga si infila al secondo posto con Spiacente, non sei il mio tipo. Emily Orlando è quarta con La vita è una semplice piuma e Amabile Giusti, autrice di Amazon Publishing, ottiene il quinto posto con Come nessuno al mondo.

Al sesto posto si piazza Fabio Volo con Una gran voglia di vivere, mentre Anna Premoli segue con Questo amore sarà un disastro. Chiudono la top 10: La ragazza della luna (Giunti) di Lucinda Riley, Hot Stuff di Ava Lohan e La verità è che non ti odio abbastanza, sempre di Felicia Kingsley.

Ecco la top 10 delle città più romantiche: 1. Bolzano 2. Como 3. Trieste 4. Vicenza 5. Milano 6. Lucca 7. Verona 8. Trento 9. Pavia 10. Padova Tra le grandi città d'Italia che sono tradizionalmente scenario ideale per weekend romantici, Roma ottiene la 33/a posizione, mentre Firenze è 38/a. Venezia sale alla 62/a posizione rispetto all'anno precedente in cui era 80/a in classifica, mentre Napoli è 75/a. (ANSA).