Presentato ad Assisi romanzo sulla Shoah

Presentato ad Assisi il romanzo inedito di Mirjam Viterbi Ben Horin "Gli abitanti del Castelletto, una luce nel buio della Shoah". All'incontro, moderato dal giornalista del Tg1, Ignazio Ingrao, hanno partecipato il vescovo monsignor Domenico Sorrentino e il sindaco Stefania Proietti.

"In questo romanzo - ha detto il presule - c'è un dramma espresso con un codice straordinario che in definitiva è un giudizio di fuoco su quello che successe allora. Un giudizio dato con un codice da bimba di una fantasia spigliata, di una sognatrice che oppone al buio della Shoah un sogno luminoso che è un giudizio. Lei in qualche maniera ha tradotto il giudizio sull'orrore con una favola".

Rivolgendosi in particolare agli studenti, la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, ha spiegato che oggi "continuiamo a fare 'Memoria' perché vogliamo trasmettere a voi ragazzi il senso della fiducia, ma anche della responsabilità".

Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti ha comunicato che "nel prossimo consiglio comunale verrà proclamata la cittadinanza onoraria per la pace a tutti i sopravvissuti italiani della Shoah". (ANSA).