Nei centri commerciali tutti possono essere felici

DARIO SAVORITI, 'NELLA REALTA' SARA' TUTTO DIVERSO' (IL SEME BIANCO, PP. 131, 13,90 EURO). In Italia ci sono 948 centri commerciali che ospitano tra i 4 ed i 6 milioni di clienti al giorno: ormai un "polo sociale", perché oltre allo shopping è un "luogo di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero senza necessariamente mettere mano al portafogli". E dove si vivono le più classiche situazioni, come l'ossessione sentimentale di un dipendente verso una collega. In questo micro-cosmo, in realtà sempre più macro, si dipana 'Nella realtà sarà tutto diverso', romanzo del diplomatico italiano Dario Savoriti, al suo esordio da scrittore, che propone con leggerezza un viaggio in un mondo apparentemente distopico, ma più verosimile di quanto potrebbe sembrare.

Nell'inverno "più freddo degli ultimi 127 anni" all'interno del centro commerciale "la temperatura era perfetta, 25 gradi, con un sistema di areazione che diffondeva profumi tropicali: un bunker a prova di stagioni dove si poteva trovare ogni cosa" ed in cui "tutti potevano essere felici e far crescere i propri figli". Il protagonista della storia, "matricola 7489", ottiene un incarico di alto profilo, un "rapporto diretto dialettico con i Clienti", considerati una "divinità di cui interpretare gli umori e assecondare i capricci". Ma l'idillio finisce quando incontra una collega, la "matricola 0438", del reparto lamentele, di cui si invaghisce, che però sembra "comportarsi in maniera troppo espansiva, se non civettuola, con i Clienti".

Così Savoriti racconta le imprese del nostro alla conquista della sua bella "che lo avrebbe definitivamente trasformato in una persona di successo". Ma la sua spasimante ha altri piani, quindi la passione del protagonista si trasforma in un'ossessione. Nella sua impresa, incontrerà una serie di personaggi e vivrà situazioni stravaganti. Ad esempio, cerca conforto in un amico che "certamente aveva commesso errori ignoti che gli avevano impedito" di fare carriera e che passava le sue giornate ad "incartare uova di quaglia di collina" per i Clienti.

Per trionfare, il signor "7489" si vedrà costretto ad adottare misure straordinarie, con effetti devastanti sul surreale sistema di vita dentro cui è imprigionato, apparentemente immutabile nella logica consumatore-venditore.

Dove, scrive Savoriti con divertito sarcasmo, "c'erano in gioco libertà e liberazione, amore e giustizia, il Bene ed il Male, ma tutto dipendeva dalla possibilità di reperire un semplice accendino".