I finalisti del Premio Alessandro Leogrande

Il 'Premio Alessandro Leogrande' dall'edizione 2020 sarà dedicato esclusivamente al giornalismo narrativo d'inchiesta. Una scelta motivata dal voler concentrare l'attenzione proprio sul genere che Leogrande, morto a Roma il 26 novembre 2017, praticava nella sua attività di saggista e autore di reportage.

Il Premio nella quarta edizione passa così da due sezioni - narrativa e narrativa d'inchiesta- ad un'unica sezione.

La giuria tecnica composta dai finalisti della scorsa edizione, ha selezionato i cinque titoli e i sette autori (due dei libri sono infatti scritti a quattro mani). Sono: Annalisa Camilli, La legge del mare (Rizzoli), candidato da Vanessa Roghi; Fabio Ciconte - Stefano Liberti, Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo (Laterza), candidato da Pietro Del Soldà; Francesca Mannocchi, Io Khaled vendo uomini e sono innocente (Einaudi), candidato da Lorenzo Tondo; Dania Mondini - Claudio Loiodice, L'affare Modigliani (Chiarelettere), candidato da Marco Grasso e Marcello Zinola; Sergio Ramazzotti, Su questa pietra. Storia di un uomo che andava a morire (Mondadori), candidato da Giada Ceri. La serata finale si svolgerà al Teatro Fusco di Taranto il 29 marzo 2020, alla presenza degli autori in concorso e della giuria di esperti.

"Abbiamo scelto di caratterizzare il Premio dedicandolo al giornalismo letterario d'inchiesta in omaggio ad Alessandro Leogrande e alla sua opera. Il genere consente di conoscere e approfondire temi di grande attualità attraverso il linguaggio letterario più vicino alla nostra sensibilità. Per i Presìdi del libro è l'occasione non solo di promuovere la lettura, come di consueto, ma di offrire spunti di riflessione sull'impegno civile, interrogandosi sul ruolo dell'intellettuale e sulla presa di consapevolezza dei singoli in anni particolarmente difficili" ha sottolineato Anna Maria Montinaro, presidente dell'Associazione Presìdi del Libro che promuove il Premio in collaborazione con la Regione Puglia - Assessorato all'Industria Turistica e Culturale. (ANSA).