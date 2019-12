Riley, sesto capitolo della saga delle Sette Sorelle

LUCINDA RILEY, LA RAGAZZA DEL SOLE (GIUNTI, PP 912 , EURO 19,80). Arriva in libreria il 2 gennaio Il sesto capitolo della saga delle Sette Sorelle di Lucinda Riley che ci porta dai grattacieli di New York alle pianure del Kenya degli anni '40. Un romanzo epico, indimenticabile. E' il romanzo epico 'La ragazza del sole', pubblicato da Giunti in cui incontriamo Electra D'Aplièse, una delle modelle più famose del mondo, bellissima, ricca e desiderata. Ma dietro l'immagine glamour e la fastidiosa attenzione dei paparazzi si nasconde una donna fragile, che fatica a reggere lo stress di un ambiente in cui contano solo le apparenze.

Electra è la più giovane delle sorelle e mentre tutte le altre sembrano aver superato la morte del padre e trovato la felicità, lei si sente sempre più persa e sola. E così si rifugia in alcol e droghe, specialmente da quando è stata mollata dal suo fidanzato. Ma c'è qualcuno che sta cercando di entrare a far parte della sua vita e tenta di contattarla in tutti i modi; si tratta di Stella Jackson, noto avvocato impegnato nella difesa dei diritti umani, che dice di essere sua nonna.

La Riley, nata in Irlanda, ha iniziato la sua carriera come attrice per il cinema, il teatro e la tv e ha pubblicato il suo primo libro a 24 anni. I suoi romanzi hanno venduto oltre 20 milioni di copie e sono tradotti in 39 Paesi. Dalla saga delle Sette Sorelle verrà tratta una serie tv prodotta a Hollywood.

(ANSA).