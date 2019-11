Scacco a Nothomb, il Goncourt 2019 a Jean-Paul Dubois

Si dice che la terza volta sia quella buona. Non per Amélie Nothomb, la scrittrice belga da sempre allergica a cliché e frasi fatte che per la terza volta nella sua fortunata carriera perde di un soffio - per quattro voti contro i sei necessari - l'ambitissimo Prix Goncourt, il premio letterario piu' importante di Francia (e del mondo francofono) assegnato quest'anno a Jean-Paul Dubois per il suo ultimo romanzo, 'Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme facon'. Come da tradizione, la cerimonia si è svolta in occasione di un pranzo luculliano da Drouant, storico ristorante del centro di Parigi tra l'Opera e la Biblioteca Nazionale di Francia. "Tutto può accadere! E' adorabile", ha esultato il sessantanovenne scrittore, commentando la vittoria dinanzi alla ressa di giornalisti assiepati nei saloni appena rinnovati di Drouant. "Non sono fatto per questo genere di cose, non è il mio universo. Tutto ciò è abbastanza irreale", ha aggiunto lo scrittore in felpa verde col cappuccio. Nato a Tolosa nel 1950, Jean-Paul Dubois viene presentato come un autore "timido e popolare", già premiato, tra l'altro, con il prestigioso Prix Femina nel 2014. Il suo romanzo ormai stretto dalla fascetta rossa Goncourt 2019 indaga, tra l'altro, sulla felicità perduta e le ambizioni tradite della vita. Felice e sereno, ma un pizzico intimidito dal muro di telecamere e microfoni puntati contro di lui, l'autore dalla carriera ormai trentennale ha assicurato che da domani riprenderà la sua vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori. "Il Goncourt non cambierà nulla", ha assicurato, dicendo che tutto quello che sta vivendo oggi "non è molto reale. La sfida ora è dire meno sciocchezze possibile...". Ha poi reso omaggio alla famiglia e al padre scomparso che "ha scritto per diletto, in modo amatoriale, per gran parte della sua vita e a cui oggi sarebbe piaciuto vedermi qui oppure stare al mio posto". Un posto che secondo i pronostici vedeva come superfavorita Amélie Nothomb, l'autrice best-seller quest'anno in concorso con 'Soif', l'ultimo romanzo uscito ad agosto e già successo di vendite in cui si mette nei panni di Gesu' prima della crocifissione. E' la terza volta che l'eccentrica romanziera di 53 anni accede al firmamento dei quattro finalisti del Goncourt, dopo il 1999 e il 2007, ma per lei anche questa volta non c'è stato ancora niente da fare. In caso di vittoria sarebbe stata la prima autrice belga a ricevere il premio dopo Francois Weyergans, scomparso a maggio, nonché la tredicesima donna a ricevere l'ambito Premio dopo il fenomeno Leila Slimani del 2016 (con Ninna Nanna). Ma i dieci membri della giuria presieduta dal giornalista star della divulgazione letteraria, Bernard Pivot, ha deciso altrimenti. Gli altri due scrittori in lizza erano Jean-Luc Coatalem, 60 anni, per 'La part du fils', in cui indaga sulla scomparsa del nonno morto in un campo di concentramento e Olivier Rolin, 72 anni, in corsa con 'Extérieur monde', un testo inclassificabile sui numerosi viaggi dell'autore. Coronato dal Goncourt esattamente cento anno dopo Marcel Proust, Jean-Paul Dubois incassa un assegno simbolico di 10 euro ma quello che conta è l'impatto senza pari del premio sulle vendite, almeno nel mondo francofono. Notevole anche il menu dei giurati, cominciato con un antipasto di Ostriche, Caviale e Champagne, seguito da Astice, Granchio e Coquilles Saint-Jacques; branzino con gnocchetti verdi alla crema di funghi, Anatra e Foie gras, formaggio Brie di tartufi e Bigné al cioccolato di Guanaja. Il Prix Renaudot, l'altro premio assegnato annualmente assieme del Goncourt, è andato invece a Sylvain Tesson per 'La Panthère des Neiges'.