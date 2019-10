Nobel Letteratura a Olga Tokarczuk e Peter Handke

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il Nobel 2018 per la Letteratura va alla scrittrice polacca Olga Tokarczuk, mentre il premio per il 2019 va all'austriaco Peter Handke. La doppia assegnazione è stata annunciata dall'Accademia di Svezia. Il premio lo scorso anno non fu attribuito per lo scandalo molestie che investì il marito di una giurata dell'Accademia, il fotografo e regista Jean Claude Arnault

Il Nobel Letteratura è andato alla Tokarczuk "per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l'andare al di là dei confini come forma di vita". La motivazione per Handke premia il suo "lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell'esperienza umana".