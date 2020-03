Io resto a casa ma mi arricchisco di cultura! #iorestoacasa

Torneremo a riempire le piazze, ma adesso è tempo di restare a casa. Perché "In cuore abbiamo tutti un Cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio" (G.Rodari)

C’è lo smarrimento che si prova in questo momento, la solitudine delle piazze di Roma, la voglia di riappropriarsene un giorno, presto. La Fondazione Musica per Roma lancia il suo contributo alla campagna del Mibact #iorestoacasa che invita tutti i cittadini a restare responsabilmente a casa in questa fase così delicata per il Paese.

Contemporaneamente invita tutti a ritrovarsi sui canali social dell’Auditorium (Facebook, Instagram, Twitter, Spotify) dove ogni giorno verranno pubblicati contributi video dall’archivio della Fondazione, playlist dedicate con tutti gli artisti dell’etichetta della Parco della Musica Records.

L’Auditorium si somma così alla campagna nazionale che sta coinvolgendo artisti e luoghi d’arte per offrire contenuti culturali sul web e sui social network, in attesa di riprogrammare il ricco calendario degli eventi.