Fiera Ragazzi: Sharjah ospite d'onore in anno Rodari

Saranno 1500 gli espositori da oltre 80 paesi e sarà Sharjah il Paese Ospite d'Onore, con oltre 20 illustratori, visual artist e narratori dagli Emirati Arabi Uniti e da tutto il mondo arabo, della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna che si inaugurerà il 30 marzo 2020.

Nel centenario della nascita sarà reso omaggio a Gianni Rodari, nato il 23 ottobre 1920, nel giorno d'apertura con la conferenza internazionale 'Gianni Rodari. Once upon a time: a revolution in children's literature'. A fare il punto sulla modernità dell'autore di Favole al telefono, tra gli altri Pino Boero, Jack Zipes, Silvana Sola e Martin Salisbury. Alle numerose edizioni internazionali dell'autore è invece dedicato un focus al Caffè degli Autori, nel quale editori da diversi paesi racconteranno la sua popolarità oltre frontiera, dalla Russia agli Stati Uniti, dall'Iran alla Cina. Inoltre IBBY, di cui BolognaFiere è socio fondatore, proporrà il convegno Il coraggio di sognare in grande con un confronto tra i protagonisti dell'omonima antologia con la partecipazione di Berrnard Friot, scrittore, poeta e traduttore in francese di Rodari e l'illustratrice e autrice Beatrice Alemagna. La mostra Figure per Gianni Rodari: Eccellenze Italiane proporrà invece le opere originali di 21 artisti che hanno dato la loro personale interpretazione dell'opera del grande scrittore.

Tra gli ospiti più attesi : gli scrittori Timothée De Fombelle, Susie Morgenstern, Fabio Geda, Nicola Lagioia, Nadia Terranova e il filosofo Telmo Pievani. Tra gli illustratori spiccano Lorenzo Mattotti, Gilles Bachelet, Beatrice Alemagna, Giulia Orecchia, Simona Mulazzani, i Comics Artist Mariko Tamaki, Antoine Dole, Antoine Le Feyer, Françoise Mouly, Art Director del New Yorker, Maria Russo, Children's Book Editor del New York Times. E tra gli studiosi Leonard S. Marcus e Jack Zipes. Leitmotiv di questa edizione che si concluderà il 2 aprile, sarà "Giving life to children's content. (ANSA).