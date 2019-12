App di incontri blocca Sharon Stone, pensavano fosse un fake

Anche l'attrice Sharon Stone frequenta le app di incontri, ma in molti hanno pensato che il suo profilo fosse un fake, tanto che l'applicazione in questione - Bumble - le ha bloccato l'account. La star di Basic Instinct è ricorsa a Twitter per protestare ed è stata subito riammessa, con gli auguri della direttrice editoriale Clare O'Connor: "Spero che tu possa trovare il tuo tesoro".

"... hanno chiuso il mio account. Alcuni utenti hanno riferito che non potevo essere io! - ha twittato l'attrice 61enne ai suoi 127.291 follower, secondo quanto riporta la Bbc online -. Ehi @bumble, mi stai escludendo?...". Ma il blackout è durato poco: "Fidati di noi, sicuramente ti vogliamo sull'alveare", le ha risposto O'Connor.

Sharon Stone è stata sposata due volte: prima con il produttore Michael Greenburg e poi con il giornalista Phil Bronstein, dal quale ha divorziato nel 2004. E in passato non ha fatto segreto del suo status di single: nel 2014 ha detto di essere "disponibile per appuntamenti" e l'anno scorso, durante il Late Late Show con James Corden ha svelato di essere ancora alla ricerca della sua metà svelando "mi piacciono alti".