Più Libri: Congar, compagna di Ahmet Altan, tra ospiti speciali

La scrittrice e giornalista Yasemin Congar, compagna dello scrittore e dissidente politico turco Ahmet Altan, attualmente detenuto nelle carceri di Istanbul, sarà ospite speciale, per il secondo anno, di 'Più libri più liberi', dal 4 all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur a Roma. A parlare con la Congar di libertà di stampa, nel giorno conclusivo della manifestazione, ci sarà lo scrittore Gianrico Carofiglio. La fiera aderisce alla campagna lanciata da Roberto Saviano #freeahmetaltan.

Un focus sarà dedicato alla situazione del Sud America, con un'attenzione particolare al conflitto esploso in questi mesi in Cile e Bolivia, passando attraverso l'analisi del Brasile sotto il governo Bolsonaro. Protagonisti del dibattito saranno Fernanda Chaves, la giornalista scampata all'agguato in cui venne uccisa l'attivista Marielle Franco, la cilena Marta Lagos, direttrice dell'osservatorio Latinobaròmetro che monitora i conflitti del Sud America e Mirko Macari, giornalista cileno.

"Il programma di Più libri più liberi - spiega Sílvia Barbagallo, curatrice del programma - è da sempre attento a dare voce anche ai temi legati alla libertà di stampa e di espressione, ai diritti umani e all'attualità. Ogni anno invitiamo ospiti internazionali per portare una testimonianza diretta di ciò che accade nei luoghi del mondo più in difficoltà: dalla Turchia, al Rojava, dalla Russia, Cile, Bolivia, Brasile, fino all'Argentina. Le manifestazioni culturali sono luoghi pubblici che non possono sottrarsi al dibattito su argomenti così importanti". (ANSA).