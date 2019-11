Fumetto: Krug, Alagbè e Reynolds ospiti a 'Bilbolbul'

La tedesca Nora Krug, il franco-beninese Yvan Alagbè e l'inglese Chris Reynolds saranno gli autori ospiti a BilBObul, il Festival del fumetto in calendario a Bologna dal 29 novembre all'1 dicembre. Emilio Varrà, presidente dell'associazione Hamelin che organizza, spiega che "la manifestazione chiama a raccolta autori e autrici che hanno lavorato, con stili e sguardi differenti, sullo spaesamento, tema di questa edizione, diventando non solo una vetrina per le migliori produzioni del fumetto d'autore, ma l'orizzonte entro cui leggere alcune problematiche del presente, per un progetto culturale multidisciplinare".

In calendario, in vari spazi del centro storico con quartier generale alla Sala Borsa, mostre, incontri con gli autori, laboratori e proiezioni, ed attività per i ragazzi e per le scuole. Un omaggio al maestro del fumetto seriale sarà la mostra 'Alberto Breccia. Il signore delle immagini', dedicata all'artista argentino (1919-1993) amato da Eco e Del Buono, e curata da Daniele Brolli.