Il matrimonio dei segreti diventa un film

'Il matrimonio dei segreti', bestseller internazionale della scrittrice americana Samantha Downing, appena pubblicato in Italia da Newton Compton, diventa un film. Amazon Studios ha acquisito i diritti cinematografici del romanzo che verrà adattato insieme alla Blossom Films di Nicole Kidman.

Thriller d'esordio della Downing, in corso di pubblicazione in 23 Paesi, Il matrimonio dei segreti ruota attorno alla vita di Tobias e della sua adorabile moglie, Millicent. I due sembrano avere una vita tranquilla, una bella casa in un quartiere residenziale e due figli adorabili.

Ma c'è un segreto inconfessabile: sono due assassini.

Ispirato a un fatto di cronaca vera, è un romanzo sugli aspetti più oscuri della natura umana, soprattutto femminile.

Samantha Downing vive a New Orleans, dove lavora a tempo pieno al suo prossimo libro.