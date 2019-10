Tuttapposto, commedia su mala università

Scollatura in bella vista per certi professori, pagamento per altri, raccomandazione, se possibile, e merito solo come optional.

Cosi' si fanno gli esami in un'immaginaria universita' siciliana raccontata da 'Tuttapposto' di Gianni Costantino, in sala dal 3 ottobre con Medusa in piu' di 250 copie, e con protagonisti Roberto Lipari e Luca Zingaretti.

Prodotto da Attilio De Razza e con Ficarra e Picone come angeli custodi (presenti oggi in conferenza stampa), il film e' nello spirito una sorta di spin off de 'L'ora legale', ovvero una satira che racconta con la giusta crudelta' un pezzo di malcostume italiano.

Questa volta obiettivo dello scandalo e' appunto l'universita', dove i docenti hanno tutti lo stesso cognome e sono tutti imparentati, e dove si fa carriera lavando l'auto del proprio professore.

'Tuttapposto' e' stato girato a Catania, ma non nella sua universita' risultata poco disponibile anche per lo scandalo dei concorsi truccati ("solo una coincidenza spiega il regista").

La commedia racconta la storia di Roberto Lipari (stesso nome e cognome dell'attore palermitano che si divide tra web e tv), studente universitario in un ateneo particolarmente corrotto e dedito alla raccomandazione.

Per Roberto la vita e' facile, anche perche' e' figlio del magnifico Rettore (Zingaretti), ma a un certo punto il ragazzo, andando contro la sua famiglia, decide coi suoi amici di combattere il baronato. Realizza cosi' un'app per smartphone denominata Tuttapposto che da' la possibilita' agli studenti di valutare l'operato dei professori.

Tutto cio' portera' a una chiara inversione di ruoli: gli studenti acquisiranno infatti un potere inaspettato e i professori saranno costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

Spiega Zingaretti che interpreta un macchiettistico rettore appassionato di bonsai e che parla in dialetto siciliano: "Sono davvero felice di aver fatto parte del film di Roberto che, come comico, mi ha sempre divertito. E io - aggiunge - non sono di gusti facili, ma lui e' intelligente e mai volgare".

Dice invece Lipari: "Sono cresciuto a pane e commedia.

Tirar su un film cosi' non e' stato facile. Quando abbiamo iniziato le riprese non sapevamo nulla di quello che era successo a Catania. Ma va detto che non volevamo fare certo una denuncia del baronato solo in Sicilia, questa e' una realta' presente in tutta Italia, come dimostra sempre la cronaca".