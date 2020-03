Lagioia, il mondo si è fermato all'improvviso

Rinviato a data da destinarsi il Salone del Libro di Torino, previsto dal 14 al 18 maggio, si farà ma, con la pandemia in corso, è impossibile indicare una data. Nicola Lagioia, abituato dal 2016, da quando è direttore della manifestazione più importante del mondo editoriale italiano, a navigare in acque agitate, anche questa volta non si lascia spaventare dalle difficoltà. "Siamo in grado di spostare il Salone, ma sarebbe poco serio dare una data. Quando questa pandemia finirà non lo sanno neppure le istituzioni" dice all'ANSA Lagioia. "Sulla tempistica non posso scommettere ma riesco a farlo sul fatto che il Salone diventerebbe l'evento che segna un rilancio, una rinascita. Andrebbe bene, benissimo. L'importante è che in Italia si ritorni a una situazione di normalità. Abbiamo una rete che funziona quasi in tempo reale" spiega lo scrittore Premio Strega.

"Non ho mai avuto un anno normale al Salone del Libro. La vita non è facile" dice e rassicura: "Abbiamo monitorato la situazione da quando la crisi si è diffusa. I decreti governativi hanno tagliato la testa al toro. Abbiamo cominciato subito a lavorare per essere in grado di spostare questa edizione" sottolinea. Nessun problema anche rispetto alla possibilità che la scelta delle nuove date possa scontrarsi con quella di altre manifestazioni dell'autunno-inverno, dalla Buckmesse di Francoforte alla fiera della piccola e media editoria 'Più libri più liberi' a Roma: "Abbiamo rapporti con tutti i festival. Pordenonelegge è nostro partner. Una soluzione in qualche modo si troverà". E guardando avanti sottolinea: "Se il mondo è degno di sopravvivere bene al Coronavirus si vedrà dopo, da quello che faremo dopo". Profetica la scelta del tema dell'edizione 2020, 'Altre forme di vita' : "noi pensavamo a una riflessione intorno ai prossimi anni, non alle prossime settimane. E' stato impressionante, profetico fino a un certo punto. Il XXI secolo ha cominciato a mostrare il suo vestito. Nei primi anni di un nuovo secolo ragioni con le categorie del passato, poi si cominciano a capire determinate tendenze: i problemi del climate change, le bio tecnologie. Adesso siamo nello spirito del tempo. In questo senso sarà il Salone del subito dopo e sarà interessante vedere come si ragionerà, cosa ci verranno a dire scrittori, filosofi, pensatori" sottolinea Lagioia del quale è atteso il nuovo romanzo in autunno.

Ma è probabile che con lo slittamento delle uscite editoriali anche il suo libro possa subire uno spostamento. "Ci sto ancora lavorando. Lo deciderà - spiega - la casa editrice. Siamo in un periodo di totale sospensione". Una sospensione che tocca anche la lettura, come ha detto in un un tweet. "E' complicato riuscire a entrare nella giusta disposizione d'animo. Forse anche perchè i libri di solito raccontano avendo come punto di vista il 'dopo' mentre noi invece siamo nel mezzo del guado". Non si addentra invece nel territorio della chiusura delle librerie criticata da molti scrittori in questi giorni. "Non so rispondere a questa domanda. Non sono un medico o un tecnico. Il motivo per cui è stata presa tecnicamente questa decisione non lo so" sottolinea lo scrittore che lavora da casa. "Chissà se servirà a qualcosa nel cambio delle nostre abitudini il lavoro in smart working. Da casa lavori meglio e di più. Ma, come ha sottolineato il sociologo Domenico De Masi in Italia si pratica poco. Spesso dipende dai datori di lavoro che si fidano poco dei propri dipendenti" dice. E di quello che stiamo vivendo afferma: "questa è una prova complicata, difficile, ma al tempo stesso, se la devo collocare storicamente, di media gravità rispetto a una guerra o a una pestilenza, almeno per adesso. Però al tempo stesso è un evento che rimarrà nei libri di storia perchè non è mai successo che tutto il mondo si fermasse all'improvviso. E' una prova oltre la quale l'Europa o si disgregherà totalmente o troverà un'unità. Per il momento è impressionante il modo disunito e campanilistico in cui l'Europa ha reagito. L'unica risposta al virus è la collaborazione estrema fra gli Stati". Lagioia dice anche che dovremmo erigere un monumento a Tina Anselmi a cui si deve il sistema sanitario nazionale, la legge Basaglia, quella sull'aborto. "Il fatto che ci sia il sistema sanitario nazionale merita sicuramente una riflessione" afferma. Tra le cose che questa pandemia ha fatto venire fuori "l'importanza delle competenze e dei mediatori che abbiamo pensato non servissero più a nulla" sottolinea lo scrittore.