Erich Fromm, la scelta di essere per riuscire a amare

Si potrebbe anche leggere l'opera di Erich Fromm come quella di un teorico di un rinascimento dell'amore, amore in tutti i sensi, tra un uomo e una donna, per i famigliari, ma anche per tutti i nostri simili. Ed è questo che oggi, in tempo di sentimenti virtuali e di rivendicazione del diritto all'odio, rende questo psicologo tedesco, psicanalista, filosofo e studioso dei problemi sociali ancora tutto da leggere a 40 anni dalla sua morte, il 18 marzo (1980), e a 120 anni dalla sua nascita, il 23 marzo (1900).

In questi giorni di isolamento casalingo, di riflessione, di tempi lenti ci può guidare proprio in quella ''Arte di amare'', come si intitola il suo saggio bestseller senza tempo uscito nel 1956, che sostiene si impari come qualsiasi altra arte e che esige innanzitutto premura, responsabilità, rispetto e conoscenza, tutte qualità e doti che spesso navigando sui social paiono dimenticate, perché, scriveva già lui, si tende a pensare che l'amore ''sia una piacevole sensazione in cui imbattersi è questione di fortuna''. Invece l'amore spiega che non è qualcosa di gratuito, ma richiede un impegno continuo e arrivare ad amare davvero, pienamente, significa essere finalmente persone mature più vere, e libere da complessi e turbamenti, perché l'amore guarisce. E' superamento dell'egoismo, della chiusura in sé che rende solo infelici, visto che è rivolto verso l'altro e ne auspica il benessere, ha fiducia in questo, ha fiducia in sé e nella capacità di dare e suscitare amore.

Tutto questo in società, quella capitalista e consumista in particolare, che già a suo tempo Fromm vedeva non consona ai bisogni dell'uomo, malata nel suo complesso e quindi fonte di malattia nell'anteporre l'avere all'essere (''Avere o essere'' è un'altro suo celebre titolo del 1976), è disumanizzante. L'amore diventa allora anche un collante sociale, una premessa necessaria per una armonica convivenza sociale, esattamente al contrario di quanto fomenta con le sue affermazioni il sovranismo di oggi, al contrario di quel ''prima noi'' che è la negazione di ogni sentimento positivo.

Nato a Francoforte nel 1900, proprio all'inizio del secolo scorso, per troppi versi tragico e drammatico, la sua è stata una costante reazione e un continuo predicare e lavorare per quel che chiamava ''un rinascimento umano''. Nella sua città studiò, avendo come compagni personaggi che vanno da Adorno a Marcuse, e fu vicino a quella Scuola di Francoforte sociologico-filosofica di orientamento neo-marxista guidata da Carl Grünberg, anche se poi si trasferì a Berlino per i suoi studi di psicanalisi. Ebreo, con l'avvento del nazismo si trasferì in America e visse a New York insegnando in varie università sino alla fine degli anni '60, quando andò in Svizzera dove rimase sino alla sua morte nel 1980.

Gli scritti di Fromm, sin dal suo primo significativo lavoro del 1941, ''Fuga dalla libertà'', attirarono attenzione tanto per il loro commento sociale e politico quanto per i loro fondamenti filosofici e psicologici, approfonditi con l'opera successiva, ''Dalla parte dell'uomo'', indagine sulla psicologia della morale, e sintetizzati e sviluppati nel loro complesso appunto in quella ''Arte di amare'' diventata popolare ovunque e tradotta praticamente in tutto il mondo, anche se a lungo vietata nei regimi comunisti. Studioso di Freud ma anche di Marx, poneva l'accento sull'ideale della libertà personale, mancante nei paesi del socialismo reale, giudicati una sorta di capitalismo di stato lontano dall'originale ideale marxista.

(ANSA).