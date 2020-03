Uomini e donne, la strada per la parità

IRENE FACHERIS, PARITA' IN PILLOLE. IMPARA A COMBATTERE LE PICCOLE E GRANDI DISCRIMINAZIONI QUOTIDIANE (Rizzoli, pp. 208, 18 euro) Le molestie e la cultura dello stupro, il "body shaming" e il "revenge porn", la violenza ostetrica, il "glass ceiling", quel soffitto di cristallo che impedisce l'avanzamento di carriera per motivi razziali o sessuali; e poi la "mascolinità tossica", sulla base della quale vengono cresciuti bambini che diventeranno uomini incapaci di esprimere la propria emotività, di mostrarsi deboli, che non tollerano di essere "meno" rispetto a una donna. Infine il linguaggio, fondato sempre sul maschile, come se questa modalità non provocasse conseguenze di tipo sessista. C'è ancora molta strada da percorrere per una vera uguaglianza tra i sessi e perché tutti, anche chi non si sente né uomo né donna, abbiano le stesse opportunità secondo Irene Facheris, autrice di "Parità in pillole" (Rizzoli), manuale nel quale insegna come contrastare e difendersi da discriminazioni e pregiudizi.

Nato dalla videorubrica per ragazzi tenuta dall'autrice su YouTube dal 2016 al 2019, il libro non ha pretesa di indottrinamento, ma solo di far comprendere a chi legge, partendo da una snella base teorica, quante sono le discriminazioni subite da tutti - non solo dalle donne, ma da ogni categoria di soggetti - quotidianamente nella società.

Chiedendo chiaramente al lettore di sospendere il giudizio e prepararsi ad accogliere punti di vista inediti, Facheris dispensa con intelligenza le sue "pillole", brevi frasi che sembrano tanti piccoli "mattoni" utili a iniziare a costruire una società davvero inclusiva.

Il libro si rivolge a tutti, ma appare perfetto per il linguaggio adottato proprio per i più giovani, sui quali occorre investire oggi se vogliamo ottenere rapporti finalmente paritari domani. Se davvero "il personale è politico" (ne è convinta Facheris), dobbiamo partire da noi stessi, dai nostri piccoli privilegi rispetto ad altri e dalle discriminazioni che inevitabilmente anche noi subiamo, per poi coinvolgere nella nostra battaglia le persone che abbiamo attorno: la parità - per tutti - non è un lusso o un miraggio, ma un'opportunità per essere felici a cui abbiamo diritto e per cui vale la pena impegnarsi.

JOHN GRAY, MARTE E' DI GHIACCIO VENERE DI FUOCO. IL METODO MARTE E VENERE PER CAPIRE E GOVERNARE LE DIFFERENZE BIOLOGICHE TRA UOMINI E DONNE (Rizzoli, pp.336, 13 euro) Fondendo consigli pratici da applicare nel nostro quotidiano, una buona dose di umorismo e un bel po' di saggezza, John Gray usa la scienza per aiutare le coppie a percorrere la via, difficilissima, della comprensione reciproca nel suo "Marte è di ghiaccio, Venere di fuoco". Riprendendo il suo celebre metodo "Marte e Venere" ideato ormai 25 anni fa, lo psicosessuologo e terapeuta della famiglia fa vertere il suo discorso non tanto sulla parità, che anzi sembra essere abbastanza sottintesa, quanto sulla necessità di spiegare in modo semplice come la distanza che spesso separa l'universo femminile da quello maschile abbia una base biochimica che risiede nei nostri ormoni. Ossia il diverso modo di sentire e di agire che uomini e donne hanno dipende direttamente dalla produzione di ormoni, che ovviamente differiscono in base ai sessi, il testosterone per l'uomo, l'ossitocina per la donna.

Proprio perché la vita di oggi è già di per sé ingarbugliata e complessa, non ha proprio senso, secondo Gray, complicarsela ulteriormente da soli: accettiamo di essere biologicamente diversi e ripartiamo da lì, venendoci incontro. Nel suo libro l'autore offre dunque al lettore alcuni consigli per assicurarsi sempre una giusta quantità di "ormoni del benessere", utili per affrontare il diverso modo di comportarsi di fronte a un problema, di vivere i sentimenti e di approcciare la vita. Da non perdere le appendici alla fine del libro, ma non prima di aver letto il paragrafo dedicato alle "18 vitamine dell'amore", un piccolo elenco di azioni - dall'essenziale "volersi bene" al coltivare le amicizie, dal creare occasioni speciali all'accettare l'aiuto esterno nella gestione delle mansioni quotidiane - che davvero non dovremmo mai dimenticare di regalare a noi e al nostro partner. (ANSA).