Franco Ferrarotti, la memoria e la vita

FRANCO FERRAROTTI, OPERE. SCRITTI AUTOBIOGRAFICI (Marietti 1820, Vol.1, pp.852, 50 euro; Vol.2, pp.926, 50 euro)

Un tuffo nei ricordi personali e familiari mediati e "contaminati" dalla sterminata cultura di uno dei principali intellettuali del nostro Paese, ma soprattutto un atto d'amore verso un bosco salvifico dell'infanzia che ha costituito una concreta via di guarigione per quello che, tanti anni fa, era un bambino fragile e malato: arriva con Marietti 1820 in libreria il 19 marzo, in due volumi, "Opere. Scritti autobiografici" di Franco Ferrarotti, padre della sociologia italiana e titolare della prima cattedra universitaria in Italia dedicata a questa disciplina nonché diplomatico e deputato indipendente al Parlamento italiano dal 1958 al 1963.

Negli Scritti, un autentico tributo in cui il sociologo di Palazzolo Vercellese oggi 93enne vuole rendere grazie al respiro di quel "rifugio" naturale mai dimenticato e sempre presente nel cuore e nella mente - il bosco della grande casa dei bisnonni materni, a Robella, provincia di Asti - che ha restituito aria e futuro ai suoi polmoni dati per spacciati quando era bambino, Ferrarotti parte dalla propria vita (dall'infanzia contadina e povera alla vita universitaria) e dalle riflessioni esistenziali per allargare lo sguardo e parlare dell'evoluzione del nostro Paese.

In questa imponente opera autobiografica Ferrarotti, professore emerito di Sociologia all'Università di Roma "La Sapienza" e direttore della rivista La Critica sociologica, presenta al lettore il racconto dei viaggi fatti negli Stati Uniti e in Amazzonia, i ricordi delle esperienze nella diplomazia e nella politica e gli omaggi agli amici e maestri Pavese, Abbagnano, Balbo e Olivetti.

Il grande sociologo è dunque ancora protagonista nelle scelte editoriali di Marietti 1920, casa editrice che di Ferrarotti ha già curato la pubblicazione degli Scritti teorici (due volumi usciti nel settembre 2019) e delle Ricerche sul campo (due volumi usciti a febbraio 2020), per un totale con questi due ultimi volumi di quasi 5000 pagine. Nel primo volume de "Opere.

Scritti autobiografici" sono contenuti i testi: Atman. Il respiro del bosco; L'anno della quota Novanta; Pane e lavoro! Memorie dell'outsider; I grattacieli non hanno foglie. Flash americani; 1951: oltre l'Oceano; La vera America; I doni dell'Amazzonia; Diplomatico per caso. La Parigi degli degli anni Cinquanta raccontata da un giovane osservatore; Nelle fumose stanze. La stagione politica di un "cane sciolto" (pagine 852, prezzo euro 50). Il secondo volume propone invece: Un anno qualunque. Pensieri, persone, circostanze. 1965; L'anno della svolta; L'anno dell'ottuagenario riluttante. 2006; Al Santuario con Pavese; Un greco in via Po; Il conte di Vinadio; La concreta utopia di Adriano Olivetti; L'uomo di carta. Archeologia di un padre; Il poligrafo svergognato (pagine 926, prezzo euro 50).