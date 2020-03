8 marzo, Radio3 diventa una piazza virtuale con la Atwood

I Testamenti di Margaret Atwood in diretta radiofonica, l'8 marzo alle 20.30, e in streaming video sul sito e sulla pagina Facebook di Radio3, "come se fosse una piazza". E' la proposta di Rai Radio3 per la Giornata internazionale della donna che sarà diversa dagli altri anni per l'emergenza Coronavirus. Sarà un 8 marzo senza teatri e senza manifestazioni pubbliche e proprio per questo Radio3 ha pensato ad una serata che rappresenti una piazza virtuale, un luogo simbolico dove riunirsi ad ascoltare una storia, perché le storie servono non solo a ingannare il tempo, ma a comprenderlo.

Per realizzarla Loredana Lipperini, Viola Graziosi e Riccardo Amorese hanno lavorato all'adattamento radiofonico, a cura di Laura Palmieri, de I Testamenti (Ponte alle Grazie), l'atteso seguito de Il racconto dell'ancella della Atwood, già al centro di una serata di Radio3 due anni fa. Questa volta sono altre tre voci a narrare gli orrori di Gilead: le due figlie dell'ancella, ormai adolescenti, e la temibile zia Lydia, la carceriera e l'incubo di tutte le donne.

"Si è scelto di estrapolare dal romanzo soltanto la parte di zia Lydia e della giovane Agnes, perché molto ci fanno capire non soltanto sulla cancellazione di ogni diritto e sulla repressione di ogni ribellione, ma su come si può diventare oppressori dopo essere stati oppressi. E nel fondo di quella schiavitù, però, è possibile trovare speranza e coraggio. Perché l'amore è forte come la morte, dice Atwood" ci ricordano i curatori dell'adattamento radiofonico.

"Stiamo pensando di usare le tecnologie per superare l'effetto di desertificazione culturale dovuta all'emergenza Coronavirus. Abbiamo lanciato una serie di iniziative con lo slogan' L'emergenza non ferma la cultura' in cui proponiamo podcast nelle scuole, spazi per attori e musicisti che non vanno in scena e serate come quella dell'8 marzo nelle quali cerchiamo di realizzare in modo virtuale quello che materialmente e fisicamente non è in questo momento possibile" dice all'ANSA Marino Sinibaldi, direttore di Radio3 e curatore con Michele De Mieri e Rosa Polacca di 'Libri Come', la festa del Libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma, della quale è stata sospesa l'edizione 2020 che avrebbe dovuto svolgersi dal 12 al 15 marzo, in seguito alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione del virus COVID-19 , recepite dalla Fondazione Musica per Roma.

"Libri Come è stata rinviata. Abbiamo ricevuto tanti messaggi anche da parte di altri Festival che si sono messi a disposizione. Una grande rete di solidarietà e condivisione. Stiamo pensando - spiega Sinibaldi - di trovare una data in autunno e di fare nei prossimi mesi un evento simbolico senza pubblico, in streaming" che potrebbe essere simile a quello dell'8 marzo.