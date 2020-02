Lettori bookabook scelgono 'l'influenza del blu'

GIULIO RAVIZZA, L'INFLUENZA DEL BLU (BOOKABOOK.IT). Esperto digitale, Giulio Ravizza in passato ha ricoperto il ruolo di responsabile marketing per Twitter, eBay e Amazon, per cui ha lanciato Kindle in Italia. Si è formato alla Bocconi, ad Harvard, all'Università di Pechino e alla Koç Üniversitesi di Istanbul e proprio la Turchia e la contemplazione del Bosforo lo hanno ispirato per il suo romanzo d'esordio ''L'influenza del blu'', che non a caso ha deciso di affidare a bookabook.it, la prima casa editrice italiana che pubblica libri attraverso il crowdfunding proponendoli in rete.

Nata nel 2014 per iniziativa di uno dei più importanti agenti letterari italiano, Marco Vigevani, bookabook rende i lettori protagonisti della vita dei libri: dopo una pre-selezione qualitativa delle proposte a cura di editor professionisti, i libri vengono proposti alla community di lettori che può accedere alle bozze, interagire con l'autore, scambiare opinioni, mettersi a disposizione per eventi di presentazione. I lettori possono scaricare l'anteprima di un libro e, se desiderano, continuare la lettura possono pre-ordinare i manoscritti inediti nel formato che preferiscono (cartaceo o ebook), contribuendo così a renderne possibile la pubblicazione. I libri che raggiungono durante la campagna di crowdfunding l'obiettivo della pubblicazione e distribuzione attraverso le Messaggerie hanno avuto almeno pre-ordini per 200 copie mentre se superano le 350 hanno anche assistenza nella diffusione, invece 60 copie non garantiscono la pubblicazione, ma solo un light editing e l'invio a chi ha pre-ordinato con i diritti che tornano all'autore.

''L'influenza del blu'' è stato appena pubblicato (venduto in rete cartaceo a 15,00 euro e ebook a 6,99) è ambientato tra le strade di Istanbul, tornata a chiamarsi Costantinopoli, in un futuro distopico in cui non c'è posto per il blu, eliminato e sostituito da altri colori per cancellare dalla terra anche i sentimenti di tristezza, dolore, infelicità e violenza che ad esso sono legati. All'improvviso questa civiltà felice e dominata dall'edonismo viene scossa dal misterioso suicidio di Leone Ippoliti, la cui esistenza è strettamente legata al colore blu e alla sua scomparsa. Mehmet, incaricato di formulare il discorso di commiato per il defunto, parte alla ricerca di informazioni e arriva a scoprire una sconvolgente verità sul blu, di cui una traccia è rimasta ben nascosta nel Bosforo, ed è chiamato a compiere scelte che potrebbero cambiare il futuro dell'umanità.