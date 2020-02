I diari di Ettore Bernabei conservati a Firenze

Sarà conservato a Firenze l'archivio di Ettore Bernabei. Lo ha annunciato oggi Marco Bernabei, figlio del direttore generale della Rai e fondatore della società di produzione televisiva Lux Vide scomparso nel 2016, in occasione di una conferenza stampa a Firenze.

L'archivio si compone di 60 diari per un totale di quasi 4mila pagine che saranno catalogate e trascritte dall'associazione Arctom, in collaborazione con la Fondazione Giorgio La Pira.

Un'operazione resa possibile dal contributo della Fondazione Cr Firenze di cui Bernabei è stato socio fino alla sua morte), della Regione Toscana e del Comune di Firenze.

Gli eredi, è stato spiegato, hanno chiesto che si possa pubblicare almeno un primo volume entro fine 2020: l'anno prossimo cade il centenario della nascita di Bernabei.