Pirandello ventenne innamorato, le lettere inedite a Jenny

GIUSEPPE FAUSTINI, UN AMORE PRIMAVERILE (ED. MAURO PAGLIAI, PP. 256 - EURO 2,00) con introduzione di Elio Providenti.

Diciannove lettere autografe scritte da un giovane Luigi Pirandello (1867-1936) a Jenny Schulz Lander (1870-1938) e un libretto di poesie lasciato in dono alla ragazza renana: questi documenti, finora mai pubblicati, sono la testimonianza di un amore giovanile che avrà importanti riflessi sull'opera del Premio Nobel e sono al centro del saggio di Giuseppe Faustini Un amore primaverile (ed. Mauro Pagliai, pp. 256, euro 22) con introduzione di Elio Providenti.

Luigi Pirandello conosce Jenny il 19 gennaio 1890 a Bonn (Germania) dove lui compie studi universitari. Sin dal loro primo incontro, Pirandello la definisce "una delle bellezze più luminose che io mi abbia mai visto". La elegge ben presto a musa creativa dedicandole diversi componimenti e la rievocherà nelle proprie poesie anche dopo la fine della relazione avvenuta nel 1891. "Nell'ambito degli studi pirandelliani", spiega Faustini, docente di letteratura italiana allo Skidmore College di New York, "esistono ancora zone inesplorate, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra la giovane tedesca e lo studente siciliano a Bonn, o l'influenza su quest'ultimo dei filosofi e scrittori tedeschi, da Goethe a Lessing, da Hegel a Heine, da Tieck a Lipps".

Oltre alle lettere, di cui è riportato anche il testo originale in lingua tedesca, il saggio racchiude una riproduzione anastatica del quaderno Gedanken ('Pensieri', 1890), contenente traduzioni in tedesco di poesie tratte dalla silloge Mal giocondo (1889) e alcune prime stesure di liriche che verranno in seguito pubblicate in Pasqua di Gea (1891), raccolta che sarà dedicata proprio a Jenny, la quale emigrò negli Stati Uniti con la famiglia dove a sua volta sarebbe divenuta nota scrittrice. Diciassette di queste missive, tra cui un particolare elogio alle mani di Jenny, sono possedute dal Fondo Manoscritti dell'Harry Ransom Humanities Research Center dell'Università del Texas ad Austin. La lettera del 17 ottobre 1891 è custodita allo Stadtarchiv di Bonn. La lettera del 4 maggio 1891 è custodita all'Universitäts-und Landesbibliothek di Bonn. Altri documenti, in particolare il quaderno Gedanken (1890) e le due memorie di Jenny: quelle in tedesco Nach dem Balle (Dopo il ballo) ed il capitolo in inglese dal manoscritto When I Remember (scritto dopo il secondo soggiorno statunitense di Pirandello nell'estate del 1935) sono proprietà degli eredi di Jenny Schulz Lander Nolan.