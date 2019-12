Piccola editoria cresce, ma sulla lettura serve sostegno

E' diventata maggiorenne e cresce a passi da gigante, con numeri record di 100 mila presenze , la fiera della piccola e media editoria 'Più libri più liberi', inaugurata alla Nuvola dell'Eur che fino all'8 dicembre ospiterà oltre 520 espositori e 670 eventi. "Il nome è geniale" ha detto all'apertura il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "'Più libri più liberi' è la sintesi di un grande manifesto culturale di incredibile attualità perchè viviamo in un tempo nel quale è molto più semplice sapere le cose, ma non a è cresciuta nella stessa misura la possibilità di capire cosa sta accadendo nel mondo. La vera sfida è aiutare una nuova generazione ad aumentare la sua capacità critica e non sempre i social servono in questo" ha sottolineato Zingaretti che ha ricordato come anche quest'anno nei giorni della fiera la Regione Lazio metta a disposizione "dei ragazzi e ragazze 10 mila voucher per un buon libro da 10 euro come segnale della voglia di aiutare una nuova generazione ad avvicinarsi al libro e alla lettura".

E proprio sulla lettura i dati sono sconfortanti. "E' un'emergenza nazionale e siamo impegnati in modo diretto su questo. Con 'Io leggo perchè' abbiamo regalato un milione di libri alle biblioteche" ha spiegato il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi. "Il libro può aiutare a fare più bella l'Italia e ricordo che gli editori - ha sottolineato Levi - non chiedono aiuti per se stessi. Chiedono un sostegno alla lettura. E' da giovani che gli italiani si possono avvicinare al libro".

Il 52,9% di quello che viene pubblicato ogni anno in Italia è prodotto dai piccoli e medi editori" ha ricordato la presidente della fiera, Annamaria Malato. 'Più libri più liberi' compie 18 anni nell'anno in cui l'Aie che la organizza e promuove ne festeggia 150 e nella sua unicità "mostra il valore e la ricchezza dei piccoli e medi editori" ha sottolineato Levi.

"Il futuro del nostro paese dipende anche da quello dell'editoria che è la prima industria culturale del Paese e che quest'anno ha dato segnali positivi come cessioni all'estero e titoli pubblicati, Certo non ci sfuggono le criticità e fragilità. L'Istat ci ha consegnato una fotografia impietosa: siamo uno dei paesi in cui si legge di meno, Bisogna intervenire, non derubricare questi dati" ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Informazione e all'Editoria, Andrea Martella. "Ci saranno delle politiche per l'editoria, faremo una nuova legge che si chiamerà editoria 5.0 che si pone l'obiettivo - ha annunciato il sottosegretario - di sostenere con contributi diretti e indiretti il mondo dell'editoria e tutta la filiera, dagli editori ai lettori passando per gli edicolanti e i distributori, ovviamente i giornalisti". E per i bambini e ragazzi "nella legge di bilancio abbiamo inserito 20 milioni di un finanziamento a favore di percorsi nelle scuole che educhino alla lettura e abituino i nostri giovani a diventare lettori" ha spiegato il sottosegretario.

Dedicata ai confini dell'Europa, l'edizione 2019 di 'Più libri più liberi' , di cui cura il programma culturale Silvia Barbagallo, con direttore Fabio Del Giudice, ha visto ospite del primo giorno la sindaca di Danzica, Aleksandra Dulkiewicz e il 5 dicembre c'è grande attesa per l'arrivo dell'attivista russa diciasettenne Olga Misik.

In arrivo alla Nuvola lo scrittore algerino, da anni residente in Francia, Yasmina Khadra, la messicana Valeria Luiselli, l'israeliano Assaf Gavron , la cinese Shen Keyi, il libanese Mazen Maarouf ,l'americano Salvatore Scibona e il premio Goncourt Regis Jauffret.

La Fiera è sempre più internazionale con quest'anno 39 editori da 19 diversi Paesi . Assente all'apertura la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi che ha inviato un messaggio di vicinanza alla manifestazione a cui non ha potuto essere presente il primo giorno neppure il vicesindaco, Luca Bergamo. La sindaca poi nella serata dell'apertura ha fatto una visita privatacon la famiglia.

"Questo è diventato uno degli eventi culturali di maggiore rilievo della nostra città" ha detto la Raggi nel messaggio in cui ha sottolineato: "la piccola e media editoria è un settore al quale mi sento particolarmente vicina, per l'importante attività che svolge , per l'indipendenza orgogliosamente rivendicata, per la costante iniziativa finalizzata a vedere giustamente valorizzate le proprie produzioni , evitando che vengano oscurate dalle aziende più grandi".