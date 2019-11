ANSA Libri, il 25 novembre Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, dedica tutta l'home page alla voce delle autrici "femmine". Una scelta forte, fatta per dare il nostro contributo attraverso la cultura e l'amore per i libri a tutte quelle che ogni giorno subiscono la violenza maschile e della società.