sfangarla, autori e letture con Piccoli maestri

I 'Piccoli Maestri ', un'associazione di scrittori e scrittrici nata nel 2011, lancia #sfangarla, un'iniziativa in streaming (http://www.piccolimaestri.org) per "tenere attivi i ragazzi e le ragazze" con la lettura di classici, romanzi, poesie e saggi durante la chiusura delle scuole, nei giorni della pandemia.

Oltre a Elena Stancanelli, che ha fondato e presiede l'associazione, e a Nadia Terranova che con la scrittrice promuove l'iniziativa, hanno aderito: Tiziano Scarpa, Carola Susani, Maria Grazia Calandrone, Chiara Mezzaluna, Tommaso Giartosio, Emiliano Sbaraglia e Roberto Carvelli. Si stanno aggiungendo in queste ore Stefania Auci, Emanuela Canepa, Clelia Lombardo, Cristina Marconi, Giulia Caminito, Francesca Maccani e Giovanni Nucci.

"Abbiamo sempre fatto, gratuitamente, incontri nelle scuole, per leggere e raccontare libri. Cercando in questo modo di invogliare ragazzi e ragazze alla lettura. Dalle elementari ai licei. Abbiamo deciso, nell'emergenza, di allargarci un po', di trovare altre strade, di fare qualcosa di più. Chiediamo per questo un po' di tempo agli altri scrittori e scrittrici, anche quelli che finora non hanno partecipato al progetto. Tutti quelli che vorranno e potranno" spiega una nota dei Piccoli Maestri.

"Ci mettiamo a disposizione degli insegnanti, offriamo quello che facevamo prima, raccontare i libri, ma in streaming, da tutta Italia e verso tutta Italia. In questo caso sarà meglio concentrarsi sui testi che servono al programma scolastico.

Romanzi, poesia, saggi. La scuola è in affanno, gli insegnanti devono inventare un modo nuovo per insegnare, e forse per tenere attivi i ragazzi e le ragazze. Se avranno voglia e bisogno potremo immaginare con loro degli incontri virtuali, anche sul nostro lavoro e sui nostri libri" sottolineano. (ANSA).