Torna Storia delle epidemie dell'infettivologo Ujvari

STEFAN CUNHA UJVARI, STORIA DELLE EPIDEMIE (ODOYA, PP 352, EURO 20). Arriva una nuova edizione di 'Storia delle epidemie' di Stefan Cunha Ujvari, con la premessa dell'infettivologo Eugenio Paci e la prefazione di Moacyr Scliar, in libreria il 2 aprile per Odoya con illustrazioni.

Corpi "altri" rispetto a quello umano, che cercano rifugio nel nostro organismo, i virus sono i protagonisti di questa storia sociale delle epidemie. A noi "organismi ospiti" non resta che reagire nel migliore dei modi, ma cosa è successo nel corso della storia e in caso di contagio? L'infettivologo Cunha Ujvari, che esercita la professione in diverse strutture pubbliche e private in Brasile e Stati Uniti, ripercorre la storia delle epidemie più importanti, dalla peste di Atene del 482 a.C. a ebola, passando per la sifilide, il vaiolo, il colera e la Spagnola. E ci mette in guardia, insieme all'infettivologo italiano Eugenio Paci, sul nostro comportamento: se il virus è il nemico, la causa del diffondersi della malattia siamo noi e il nostro rapporto con l'altro, inteso come essere umano, a noi prossimo e con l'ambiente.

Nell'Ottocento una netta cesura fu prodotta dal lavoro di Pasteur e Koch che segnarono molti punti a favore di un ribaltamento dei rapporti di forza tra medicina e malattia; nel 1928 la penicillina ha infine ribaltato la situazione precedente. Fino agli anni Ottanta il genere umano ha vissuto nella convinzione che la scienza avesse vinto tutte le malattie più pericolose. Tuttavia, come la vicenda della mutazione del virus di immunodeficienza delle scimmie (Aids) ci ha insegnato gli antibiotici hanno vinto numerose battaglie, ma non la guerra. Cunha Ujvari in questo libro divulgativo ci spiega che per proseguire questa lotta, nel presente e nel futuro, bisogna analizzare la politica medica globale e le concause originate dai rapporti geopolitici. (ANSA).