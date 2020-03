'La casa gialla', le confessioni di Morgan

MARCO MORGAN CASTOLDI, ESSERE MORGAN - LA CASA GIALLA (LA NAVE DI TESEO, PP 312, EURO 20)

Arriva in libreria il 26 marzo, per La nave di Teseo, 'Essere Morgan - La casa gialla' , un libro-confessione, con l'introduzione di Vittorio Sgarbi, in cui Morgan racconta la propria esistenza attraverso gli oggetti di una casa che è stato costretto ad abbandonare. Un invito al dibattito, ma anche un lungo viaggio nella storia di un artista e della sua arte, illustrato con tavole e fotografie curate dall'autore che ci guida in un tour emozionante.

A partire dalla sua esperienza personale, Marco Castoldi, in arte Morgan, ci conduce nel suo atelier d'artista in un racconto autobiografico che è anche una riflessione intelligente e provocatoria. Morgan ripercorre il travagliato percorso che l'ha portato a perdere la sua casa-laboratorio di Monza, in cui custodiva strumenti musicali, abiti di scena, canzoni inedite, manoscritti e ricordi di una vita intera dedicata alla musica.

Una casa sempre vissuta come un museo aperto e dedicato al bello, luogo di creazione e ispirazione non solo musicale. "Nel nostro ordinamento esistono già leggi e provvedimenti che tutelano in certe forme personalità illustri, ma nessuna comprende quella naturale estensione della fantasia dell'artista che è la sua casa" come viene sottolineato nella nota della casa editrice.