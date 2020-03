Carlotto, "leggere in questo periodo fa bene"

"Come sosteneva Pavese: 'la letteratura è una difesa contro le offese della vita', e leggere, in questo periodo, fa davvero bene. Anche solo per allontanarci per qualche ora dall'insopportabile eccesso verbale intorno al virus". Lo scrive Massimo Carlotto in un tweet in cui riflette sulla "Letteratura ai tempi del Covid19", condiviso dalle Edizioni E/O per cui è da poco uscito 'La Signora del Martedì'.

"Per decreto non è più possibile parlarne in pubblico fino al 3 parile. Trovarsi nelle librerie, nelle biblioteche o nei teatri.

Ne prendiamo atto e ci comportiamo di conseguenza nel tentativo di fermare il contagio e impedire che i reparti di terapia intensiva si intasino di malati (perché è questo il vero problema, a proposito di sanità pubblica)" dice Carlotto. E sottolinea: "Mi sarei aspettato un'impennata di vendite di libri, invece il mercato è calato al 35%. Sono andato a curiosare nelle due librerie più grandi di Padova (alla ricerca di una certa edizione de I Viceré di De Roberto) ed effettivamente erano quasi deserte. Il popolo dei lettori non può abbandonare in questo momento le librerie. Se non vi sentite sicuri, munitevi di mascherine ma comprate un libro. In questo periodo stanno uscendo parecchie novità interessanti. E i classici non deludono mai. Ribellarsi alla vulnerabilità".