'Paola e Lucio' su rapporto Dalla-Pallottino

PAOLA E LUCIO-PALLOTTINO (LA FRONDA). Esce nel 77/esimo anniversario della nascita del cantante scomparso nel 2012, 'Paola e Lucio - Pallottino, la donna che lanciò Dalla'. Il libro, edito da 'La Fronda', scritto dal giornalista Massimo Iondini, è dedicato alla coppia artistica formata da Lucio Dalla e Paola Pallottino, l'amica che scrisse il testo di 4 marzo 1943. Il volume contiene la prefazione di Gianni Morandi e le testimonianze di Gino Paoli, Renzo Arbore, Ron, Angelo Branduardi e di molti altri colleghi e amici di Lucio, oltre che della stessa Pallottino.

Nel libro sono svelati retroscena e aneddoti degli esordi della carriera di Dalla, oltre all'inedita versione 'dalliana' del brano 'La ragazza e l'eremita', frutto del sodalizio con la storica dell'arte, illustratrice e paroliera Pallottino. Insieme i due lavorarono a brani come 'Un uomo come me', 'Il gigante e la bambina' e 'Anna Bellanna'. "Nel cassetto di Paola era rimasta una loro canzone di mezzo secolo fa che, con grande emozione, ho avuto il privilegio di ascoltare grazie a un provino, pianoforte e voce, registrato su una vecchia musicassetta gelosamente custodita per tutto questo tempo", svela Iondini: "Curioso è poi il fatto che diversi anni dopo essere stato musicato da Lucio, il testo de 'La ragazza e l'eremita' attrasse anche Branduardi, che pubblicò il brano nel '94".