Esce 'Ho sposato una rockstar' di Francesca Cavalli

FRANCESCA CAVALLI, 'HO SPOSATO UNA ROCKSTAR' (MURSIA-RTL 102.5, PP 136, EURO 14) Entra nelle vite di dieci donne, mogli di rockstar planetarie - da Ozzy Osbourne a Bono Vox, da Noel Gallagher a David Bowie - Francesca Cavalli, "La Fra" di Radiofreccia, nel suo libro d'esordio, 'Ho sposato una rockstar', che arriva in libreria l'8 marzo pubblicato da Mursia nella collana Leggi RTL 102.5, nata dalla collaborazione tra la casa editrice e la prima radio d'Italia.

"Volevo raccontare di donne con una grande forza e non potevo non farlo se non attingendo a quello che è il mio mondo e la mia anima, il Rock! Questo libro è il frutto di una lunga e appassionata ricerca che mi ha permesso di entrare nelle vite di queste dieci donne, mogli di rockstar planetarie, che hanno saputo combattere le dipendenze e i drammi dei loro mariti.

Queste donne valgono molto più del cognome che portano, hanno una storia personale che doveva essere raccontata. Per me è stato un viaggio bellissimo!" spiega la Cavalli, nata a Nettuno nel 1979.

Eccessi, luci e ombre di dieci mogli rock, paparazzate, criticate, invidiate, compatite. Ma è davvero tutto oro ciò che riluce? Le cosiddette "mogli del Rock" sono donne speciali, spesso lontane dai riflettori, che con forza, pazienza, costanza e tanto amore hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita e nella carriera dei loro mariti. Molti non conoscono nemmeno il loro nome, eppure Alison, Vicky, Dorothea, Francesca e le altre hanno vite e storie che dovevano essere raccontate. Certo, il lieto fine non è sempre garantito, ma così è la vita. Così è il Rock. Gli ascoltatori di Radiofreccia avranno la possibilità di vincere una copia del libro partecipando ad un gioco attraverso il sito radiofreccia.it e domenica 8 marzo i vincitori saranno premiati in diretta radio. (ANSA).